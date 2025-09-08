بالصور.. العناصر الوطنية في جولة استرخائية قبل مواجهة غينيا

خرج لاعبو “الخضر” ظهر اليوم الاثنين، في جولة استرخائية داخل مقر إقامتهم بـ “الدار البيضاء” المغربية، قبل ساعات قليلة عن مواجهة المضيف منتخب غينيا.

ويلتقي المنتخب الوطني، بنظيره الغيني، على أرضية ملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء، بداية من الساعة 17:00، برسم الجولة الـ 8 من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

وقرر الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، مثلما جرت عليه العادة. برمجة جولة خفيفة في مقر الإقامة من أجل اخراج لاعبيه من الضغط السلبي، قبل المباراة.

وتكتسي مواجهة “الخضر” وغينيا، أهمية كبيرة، على اعتبار أن نقاطها الثلاث. ستقرب المنتخب الوطني، من حلم التواجد في المونديال للمرة الخامسة على التوالي، قبل جولتين عن اختتام التصفيات.

وبعد مرور 7 جولات، يتصدر رفقاء القائد رياض محرز. المجموعة الـ 7 للتصفيات، برصيد 18 نقطة، من 6 انتصارات وهزيمة واحد، وعلى بعد 6 نقاط عن أقرب الملاحقين.