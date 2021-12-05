بالصور.. الغانيون يعتمدون على السحر والشعوذة للإطاحة بالساورة

جنّدت إدارة شبيبة الساورة أكثر من 30 عاملا بملعب 20 أوت 1955 في مدينة بشار، بعد نهاية الحصة التدريبة التي أجراها فريق “قلوب الصنور” الغاني أمس.

وقامت إدارة الساورة بالخطوة، بعدما تأكّدت بوجود أشياء غريبة مثل السحر في محيط الملعب تدلّ على قيام لاعبي الفريق الضيع برشّ مود قذرة على كافة الملعب “لحم خنزير وأرز”.

كما تبيّن الأمر بعد التحريات، أنّ الأشياء هذه تستعمل للسحر والشعوذة، كما معروف عليها أنها متشرة بقوة في غانا.

في حين توضّح الصوّر أن وفد الفريق الغاني قام بخطوات مسيئة للهدف الذي تصبو له كرة القدم النبيلة.

وقال بيان شبيبة الساورة أن الساورة تعرضت لعدة مضايقات في لقاء الذهاب. أبرزها إكتشاف رائحة كريهة جدا وحيوان ميت في غرف تغيير الملابس.

كما طالب إدارة الساورة الفرق الجزائرية المشاركة في المنافسات الإفريقية بتوخي الحذر. وحلّ وفد نادي هاتس أوف أوك الغاني بالجزائر لملاقاة شبيبة الساورة الأحد المقبل. في منافسة كأس الإتحاد الإفريقي.

وكان فريق الساورة قد انهزم في لقاء الذهاب بثنائية مقابل صفر، ما سيحتم عليه تحقيق الفوز بفارق عريض.

ويسعى نسور الجنوب لتجسيد “ريمونتادا” تاريخية على أرض الواقع رغم النقائص التي سيسجّلها.

كما سيخسر خدمات اللاعب داوود محمد الذي تعرّض لكسر على مستوى الكاحل. وسيغيب لمدة أكثر من 3 أسابيع كاملة.

وسقط ممثل الكرة الجزائرية فريق شبيبة الساورة بنتيجة هدفين دون رد أمام نادي هارتس أوف أووك الغاني.

مواجهة الذهاب من الدور السادس عشر مكرر لمنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، جرت بملعب أوهيني دجان بداية من الـ16:00.

وبهذه الخسارة عقد أشبال المدرب قيس اليعقوبي مأموريتهم كثيرا في التأهل لدور المجموعات من المنافسة المُصنفة ثانيا في القارة السمراء.

كما تلعب مواجهة العودة بملعب 20 أوت 1955 ببشار، وسيكون زملاء لحمري أمام حتمية الفوز بثلاثية دون رد ان أرادوا التأهل.

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