بالصور.. الغرافة يقدّم بولاية وبلفوضيل لوسائل الإعلام

أعلن نادي الغرافة استقدام اللاعبان الجزائريان فريد بولاية وإسحاق بلفوضيل إلى النادي القطري لكرة القدم بعقد يمتد لمدة موسمين.

كما قدّمت إدارة النادي القطري الثنائي، اليوم الأحد، لوسائل الإعلام القطرية.

كما رحّبت الجماهير الجزائرية بالثنائي الغني عن التعريف لدى ترسيم الصفقة وإعلانها على الصفحة الرسمية على “تويتر”.

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