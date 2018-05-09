بالصور.. الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة تكرم بوتفليقة

قدمت الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة هدية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

على هامش افتتاح أشغال الدورة 127 لمجلس اتحاد غرف التجارة و الصناعة العرب بالعاصمة.

وأكد رئيس الغرفة محمد العيد بن اعمر اليوم الاربعاء بالجزائر ان الاستقرار الذي تتمتع به الجزائر على مختلف الاصعدة.

فضلا عن تحسن مناخ الاعمال والامكانيات والفرص الاستثمارية الهائلة التي تزخر بها تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العربية و الاجنبية.

كما قدم ذات المسؤول عرضا عاما حول المنظومة الاقتصادية في الجزائر و امكانياتها. مشفوعة بارقام حول مستويات النمو الاقتصادي التي تم تحقيقها خلال السنوات الاخيرة.

مشيرا بان الامكانيات و الفرص المتوفرة في الجزائر يمكن ترجمتها الى مشاريع شراكة طموحة و خلاقة للثروة.