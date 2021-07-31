بالصور.. الفاف تبادر بحملة للتلقيح ضد فيروس كورونا

أطلق الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا تماشيا مع الحملة التي دعت إليها السلطات الوطنية وعلى رأسها وزارة الصحة.

وباشرت الفاف، اليوم السبت، عملية تلقيح واسعة، ضد فيروس كورونا، والتي مسحت مختلف موظفيها، تحت إشراف اللجنة الطبية الفيدرالية.

ورافق الدكتور دامرجي/، الفريق الطبي التابع لمستشفى “محمد لمين دباغين”، الذين أشرفوا على تلقيح عمال اللاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأوضحت الفاف، بأن هذه العملية، والتي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بمركز سيدي موسى، ستتواصل يومي الأحد والثلاثاء المقبلين، لجميع عمال الفاف.