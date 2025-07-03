بالصور.. “الفاف” تحي الذكرى الـ67 لتأسيس فريق جبهة التحرير الوطني

أحيا الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، أمس الأربعاء، الذكرى الـ67 لتأسيس فريق جبهة التحرير الوطني.

ونظمت “الفاف”، مباراة استعراضية بالقاعة البيضاوية، جمعت بين اللاعبين الدوليين السابقيين، احياء لذكرى تأسيس فريق جبهة التحرير الوطني.

كما أعطى إشارة انطلاق المباراة، محمد معوش، أحد مؤسسي فريق جبهة التحرير الوطني، وأحد آخر اثنين لا يزالان على قيد الحياة، إلى جانب دحمان دفنون، وذلك بحضور الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، السيد نذير بوزناد.

وحضر هذا المباراة الاستعراضية، والاحتفال بذكرى تأسيس فريق جبهة الترحرير الوطني، عدة شخصيات رياضية بارزة، من مختلف ولايات الوطن.

هذا وكانت مؤسسة فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم، قد نظمت سهرة يوم الثلاثاء، مأدبة عشاء، حضرها رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السيد وليد صادي، وعدة وجوه رياضية بارزة.