بالصور.. الفاف تستذكر هدف محرز العالمي في كأس افريقيا

نشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف“، اليوم الخميس، عدد من الصور التاريخية للدولي الجزائري رياض محرز صاحب الهدف العالمي لـ “الخضر” في شباك نيجيريا.

وأحيت الصفحة الرسمية لـ “الفاف” الذكريات الجميلة للجمهور الجزائري خلال كأس امم افريقيا 2019 التي جرت بمصر، إلى جانب ذلك. نشرت صورا لفرحة مختلف اللاعبين الذي هندسوا التتويج بالطبعة أنذاك .

كما كشفت الفاف عن مرور ثلاث سنوات بالضبط عن هدف نجم المنتخب الوطني.

كما وضّفت عدد من الصور للاعبين الذي احتلفوا بطريقة هيستيرية بعد الهدف الشهير لـ “الفنان”.