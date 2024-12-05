بالصور.. “الفاف” تستقبل رئيس جمعية الأندية الإفريقية

حلّ رئيس جمعية الأندية الإفريقية، هرسي علي سعيد، رفقة أعضاء مكتبه التنفيذي، أمس الأربعاء، بالجزائر، في إطار زيارة عمل.

وفوز وصوله إلى أرض الوطن، حظي هرسي علي سعيد، باستقبال، من طرف الأمين العالم للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

كما اجتمع رئيس “الفاف” وليد صادي، بهرسي علي سعيد، وأعضاء المكتب التنفيذي لجمعية الأندية الإفريقية.

وكشف ذات المصدر، تباحث كل من وليد صادي، وهرسي علي سعيد، خلال اجتماعهما، سبل التعاون بين “الفاف”، وجمعية الأندية الإفريقية.