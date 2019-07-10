بالصور.. “الفاف” تشكر إدارة ملعب “بترو سبورت” !!

قدمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم بقيادة رئيسها “خير الدين زطشي” الشكر لإدارة ملعب “بترو سبورت” الذي تدرب عليه “الخضر” طيلة فترة تواجدهم بالعاصمة المصرية “القاهرة”.

ونشرت الصفحة الرسمية للفاف على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” أمسية اليوم الأربعاء صورتين لزطشي رفقة مسؤول الملعب.

وأرفقت الصفحة الصورتين بعبارة:”تتقدم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ممثلة في شخص رئيسها السيد خير الدين زطشي بجزيل الشكر والعرفان لادارة ملعب بترو سبور على كل الامكانات والتسهيلات التي توفرها للمنتخب الوطني لاجراء تحضيراته في ظروف مميزة”.