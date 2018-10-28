بالصور.. “الفاف” تعرض مشروع مراكز التكوين على “الفيفا”

أقدم الإتحاد الجزائري لكرة القدم، على خطوة جديدة نحوى الأمام، فيما يتعلق بمشروع مراكز التكوين، الذي تم المصادقة عليه أمس السبت، من طرف أعضاء الجمعية العامة.

وكشف الموقع الرسمي “للفاف”، عن تنقل ممثلين عن “للفاف”، الأمين العام غزال رضا، ومديرة المحاسبة السيدة بدليس، إلى مقر “الفيفا”، في زيارة عمل.

وتمثلت مهمة ممثلي “الفاف”، في عرض مشروع مراكز التكوين. التي يسعى الإتحاد الجزائري لكرة القدم، في تجسيده في أنحاء التراب الوطني.

واستغل ممثلي “الفاف”، هذه الزيارة، للإستعلام عن الدورة الجديدة لبرنامج “الفيفا” في تطوير كرة القدم، للفترة 2019-2022.

ومن جهة أخرى، تم خلال هذه الزيارة، معالجة مختلف القضايا القانونية، والمالية، بين الإتحاد الجزائري لكرة القدم، و”الفيفا”.