بالصور.. الفاف تعلن اختتام الوحدة الرابعة لإجازة تربص كاف برو

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن اختتام الوحدة الرابعة لإجازة كاف برو من قبل المديرية الفنية الوطنية لكرة القدم.

ونشرت الفاف صورا لعدد من المدربين الذين حضروا الدورة التكوينية في شاكلة شيخ المدربين رابح سعدان وعبد القادر عمراني.

كما حضر عدد كبير من المدربين و المكونين مثل ايت جودي و ميخازني إلى جانب رزقي رمان و بن شوية و البقية.

وجرت فعاليات الدورة وسط أجواء أخوية رائعة بين المدربين المحليين الذين يأملون من الرفع من مستواهم التدريبي وإمداد الكرة الجزائرية بالخبرة و التجربة التي يتمتعون بها.