بالصور.. الفاف تعلن عن انطلاق المرحلة الثالثة لتربص CAF PRO

أعلنت الفاف، اليوم السبت،عن إنطلاق المرحلة الثالثة من التربص التكويني للحصول على إجازة كاف برو.

وتواجد عدد من المدربين الجزائريين الذين ينشطون داخل الوطن و خارج الوطن أبرزهم المدرب عبد الحق بن شيخة الذي سبق له تولي زمام امور العارضة الفنية للمنتخب الوطني.

كما تواجد عدد من المدربين، على غرار محمد لاسات وبن شوية و عجالي و ايت جودي، وبقية المدربين الذي يأملون إعادة سيناريو بن شيخة الذي يقدم مستويات كبيرة مع سيمبا التنزاني.