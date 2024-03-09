إعــــلانات
الرياضة

بالصور.. الفاف تعلن عن انطلاق المرحلة الثالثة لتربص CAF PRO

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. الفاف تعلن عن انطلاق المرحلة الثالثة لتربص CAF PRO
الفاف
  • 163
  • 0

أعلنت الفاف، اليوم السبت،عن إنطلاق المرحلة الثالثة من التربص التكويني للحصول على إجازة كاف برو.

وتواجد عدد من المدربين الجزائريين الذين ينشطون داخل الوطن و خارج الوطن أبرزهم المدرب عبد الحق بن شيخة الذي سبق له تولي زمام امور العارضة الفنية للمنتخب الوطني.

كما تواجد عدد من المدربين، على غرار محمد لاسات وبن شوية و عجالي و ايت جودي، وبقية المدربين الذي يأملون إعادة سيناريو  بن شيخة الذي يقدم مستويات كبيرة مع سيمبا التنزاني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/c2LQW
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر