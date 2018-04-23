بالصور.. “الفاف” تكرم لالماس والجيش الوطني الشعبي وعمار راوي

قام الإتحاد الجزائري بتكريم عدة وجوه، قبل انطلاق اشغال الجمعية العامة اليوم الإثنين، بمركز سيدي موسى التقني.

حيث كرم اللاعب الدولي السابق حسان لالماس، الذي غاب لأسباب صحية، وتسلم نيابة عنه الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان.

وقام الناخب الوطني رابح ماجر بتكريم رابح سعدان نيابة عن لالماس.

كما قام الإتحاد الجزائري بتكريم الجيش الوطني الشعبي، وحضر ممثلا عنه، وسلمه التكريم رئيس “الفاف” زطشي.

وتكريم لاعب جبهة التحرير عمار راوي رحمه الله، الذي وافته المنية السنة الماضي وتسلم التكريم لاعب جبهة التحرير معوش وسلمه الجنرال مقداد الهدية.