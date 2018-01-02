كرّم الإتحاد الجزائري لكرة القدم تشكيلة المنتخب الموريتاني صبيحة اليوم، الثلاثاء، وذلك قبل الودية التي ستجمع هذا الأخير بالمنتخب الوطني.

وأشرف المُدير الفني الوطني، رابح سعدان على الحفل، وهذا بحضور كل من الأمين العام للفاف، محمد ساعد، ومدير الخضر، حكيم مدان.

وأعرب مُسيرو الوفد الموريتاني عن ارتياحهم بتواجدهم بالجزائر و سعادتهم بحفاوة الاستقبال الذي حظيوا به بالمركز الوطني الفني بسيدي موسى.

يُشار بأن المنتخبين الجزائري و الموريتاني سيلتقيان في مباراة ودية ثانية اليوم الثلاثاء على الساعة 18:00 في ملعب عمر حمادي ببولوغين.