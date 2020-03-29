بالصور.. الفاف تكشف آخر الصور لأرضية ملعب وهران الجديد

تشهد أرضية الجديد لولاية وهران، تقدما ملحوظا، من ناحية نمو عشبه الطبيعي، أين بدأت أرضية الميدان في اكتساء حلة خضراء.

ونشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، صور توضح مدى تطور نمو العشب الطبيعي بالملعب، بعد مرور فترة 21 يوم من زراعته.

وأوضحت “الفاف”، الطريقة التي يتم اتباعها والعمل بها، للحصول على نتائج جيدة فيما يخص العشب الطبيعي للملعب.

وأوضح الإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن العشب الذي تم اعتماده في هذا الملعب، هو عشب طبيعي مدعم بميكرو فايبر صناعي، وهو من أجود الأنواع، التي تستعمل في أكبر الملاعب العالمية.