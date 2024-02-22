بالصور.. الفاف تكشف آخر المستجدات عن المدرب الجديد

أكد بيان الفاف، اليوم الخميس، عن اتفاقه على كل البنود مع المدرب الجديد لـ “الخضر” التي ستكشف عن هويته هذا الأسبوع.

وقال بيان الفاف، أنه مع اقتراب المواعيد المستقبلية، سيجعلها حتما تعلن عن إسم المدرب الجديد هذا الأسبوع.

كما عادت الفاف للحديث عن مشوار الناخب الوطني الأسبق جمال بلماضي، الذي قالت في شأنه أنها وضعت أفضل الظروف في كأس إفريقيا لتحقيق نتيجة إيجابية، إلا أنه كان هنالك إخفاق.

و تطرقت الفاف، إلى موضوع الحسابات الاجتماعات للسنة المالية 2023، حيث أكدت تم أغلاقها، و هي التي تمثل عجزا في الرصيد اعتبارا من 30 سبتمبر 2023.

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