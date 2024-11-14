بالصور.. الفاف تكشف آخر تحضيرات الخضر لمواجهة غينيا الاستوائية

كشف الاتحاد الجزئالير لكرة القدم “الفاف”، التحضيرات الأخيرة التي خاضها رفقاء القائد رياض محرز، تحسبا لمواجهة غينيا الاستوائية.

ونشرت “الفاف” عبر موقعها الرسمي، صور الحصة التدريبية الأخيرة التي برمجها الناخب فلاديميري بيتكوفيتش، أمس الأربعاء، استعداد لمواجهة غينيا.

وجرت هذه الحصة التدريبية، بملعب “ملابو”، الذي سيحتض مباراة الخضر، وغينيا، وفي نفس التوقيت المبرمج لهذا اللقاء، وهو ما سمح لرفقاء محرز، بآخذ معالمهم في الملعب، والتعود على الأجواء المناخية.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه أمسية اليوم الخميس، مضيفه منتخب غينيا الاستوائية، برسم الجولة ما قبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.