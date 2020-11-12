بالصور.. الفاف تكشف القميص الجديد للخضر

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، القميص الجديد للمنتخب الوطني، الخاص ابلموسم الكروي 2020-2021.

ونشر الحساب الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، صور القميص الجديد للخضر، والذي شارك في عرضه، كل من رياض محرز، براهيمي، بن العمري، فيغولي، وبونجاح.

وتم الكشف أيضا عن البدلات التدريبية الجديدة للأبطال إفريقيا، من إنتاج الشركة العالمية المختصة في الألبسة الرياضية “أديداس”.

وسيسجل المنتخب الوطني، أول ظهور رسمي له بالقميص الجديد، سهرة اليوم الخميس، بمناسبة مواجهة منتخب زيمبابوي، ضمن تصفيات الكان.

وأوضح موقه الفاف، أن القميص الجديد للمنتخب الوطني، سيكون متاحا أمام أنصار الخضر، انطلاقا من تاريخ 15 ديسمبر المقبل.