بالصور.. “الفاف” تكشف رسميا عن القميص الجديد للخضر

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالشراكة مع شركة الألبسة الرياضية “أديداس” عن القميص الجديد للمُنتخب الوطني.

حساب “الفاف” على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” نشر صور جلسة التصوير التي قامت بها عناصر الخضر صبيحة الأربعاء بملعب 05 جويلية.

كما كشف الحساب أن الطقم الأبيض سيكون الأساسي في حين سيكون الطقم الأخضر الاحتياطي.

قبل أن يُضيف الحساب بأن القميص الجديد سيكون متوفرا بداية من 14 أكتوبر في متجر أديداس.

وكذا على موقع adidas.com ومن خلال [email protected] أيضا.