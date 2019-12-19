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بالصور.. الفاف تمنح شارة الحكم الدولي لـ18 حكما جزائريا

الرياضة
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بالصور.. الفاف تمنح شارة الحكم الدولي لـ18 حكما جزائريا
بقلم كريم.تيغرمت

أشرف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، أمس الأربعاء، على توزيع شارة حكم دولي، لـ18 حكما جزائريا.

وكشف الموقع الرسمي لـ”لفاف”، أنه تم تسليم 9 شارات حكم دولي، لحكام الساحة، إضافة لـ9 شارات أخرى للحكام المساعدين.

ومن بين الحكام المساعدين الذين استلموا شارة حكم دولي، حكمين من كرة القدم داخل الصالات، وحكمين لكرة القدم الشاطئية، والذين استلموا هذه الشارة لأول مرة.

وجرى تسليم شارة الحكم الدولي، بمقر “الفاف”، وبحضور الأمين العام للفاف محمد سعد، رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم محمد غوتي، وثلاثة أعضاء من المكتب الفيدرالي.


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