بالصور.. الفاف تمنح مبلغ 100 مليون سنتيم لعائلة المرحوم لوكار سفيان

منح الإتحاد الجزائري لكرة القدم عائلة المرحوم سفيان لوكار مبلغ 100 مليون سنتيم. بعدما وافته المنية الاسبوع الماضي خلال مباراة فريقه أمام نادي جمعية وهران.

وقدمت كل من الفاف والرابطة الوطنية لكرة القدم هواة، الرابطة الجهوية لكرة القدم بالسعيدة. والرابطة الولائية لولاية سعيدة مساعدات مالية لعائلة المرحوم سفيان لوكار.

كما استقبلت صبيحة اليوم الإثنين ولاية سعيدة مجسم كأس العالم للمنتخبات العربية. التي توّج بها المنتخب الوطني الجزائري في الطبعة الأخيرة لكأس العرب.

في حين أشرف السيد والي ولاية سعيدة، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي. السلطات المحلية (المدنية الأمنية والعسكرية )، أعضاء البرلمان بغرفتيه، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية. كما كان مدير ورئيس الديوان جامعة د مولاي طاهر، حاضرا خلال مراسيم الحفل التكريمي المقام بالمناسبة. على شرف عائلة المرحوم لوكار سفيان.

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وكشف مدرب فريق مولودية السعيدة العربي مرسلي تفاصيل حادثة وفاة قائد الفريق سفيان لوكار خلال المباراة التي جمعت فريقه بجمعية وهران في إطار الجولة العاشرة من القسم الثاني هواة.

وأكد مدرب مولودية السعيدة في إتصال بالنهار أن اللاعب سفيان لوكار كان يتمتع بصحة جيدة حسب ما يكشفه ملفه الطبي.

وقال: “سجلنا الهدف وإحتفل مع زملائه بطريقة عادية، بعد الهدف كانت هناك ركنية للفريق المنافس، وبدون أي إحتكاك مع اللاعب المنافس سقط لوحده”.

“قمنا بالاسعافات الأولية في الملعب لكن طبيب الفريق لاحظ أنه يتوجب نقله إلى المستشفى، في الشوط الثاني دخلنا لغرف تغيير الملابس تلقينا خبر وفاته الذي نزل كالصاعقة على اللاعبين”.

وإختتم حديثه قائلا:”لقد شارك في 9 مباريات كأساسي هذا الموسم وكان قائد الفريق ويتمتع بصحة جيدة”.