بالصور.. الفاف تنشر الصورة الرسمية للمنتخب الوطني للمحليين قبل انطلاق الشان

عرض الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الجمعة، الصورة الجماعية الرسمية لعناصر المنتخب الوطني للمحليين المشاركة في الشان.

واستعرض الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في الصورة الأولى عبر حسابه الرسمي، الصورة الجماعية للاعبي المنتخب الوطني المحلي.

كما نشرت صورة ثانية، تشمل كل من رئيس الفاف جهيد زفيزف، إلى جانب الناخب مجيد بوقرة، وبقية الطاقم الفني للمنتخب المحلي.

وظهرت كل العنصار الوطنية في كلتا الصورتين بلباس موحد وأنيق، يحمل شعار الاتحاد الجزائري لكرة القدم.