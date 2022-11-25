بالصور.. الفاف توجه رسالة شكر لإدارة نادي الوصل الإماراتي

قدم الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، شكره الخاص، وعرفانه لمسؤولي نادي الوصل الإماراتي، لمساهمتهم في انجاح تربص المنتخب الوطني للمحليين.

ونشرت الفاف عبر حسابها الرسمي، رساله شكر لمسؤولي نادي النصر، على تسخيرهم كافة الامكانات لانجاح تربص منتخب المحليين.

كما حرص رئيس وفد منتخب المحليين، أحمد خبوز، ومرافقيه، على تقديم هدايا رمزية لمدير نادي الوصل وليد الشيباني.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، يخوض اليوم الجمعة آخر مباراة من تربصه بالإمارات، في مواجهة منتخب الكويت.