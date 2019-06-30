بالصور.. الفاف توزع تذاكر مباراة الجزائر أمام تنزانيا على جماهير الخضر بالقاهرة

الرياضة
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بالصور.. الفاف توزع تذاكر مباراة الجزائر أمام تنزانيا على جماهير الخضر بالقاهرة
بقلم كريم.تيغرمت

قام الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، بتوزيع تذاكر المباراة المقبلة للمنتخب الوطني أمام تنزانيا، ضمن الجولة الثالثة “لكان 2019”.

واستفادة أنصار محاربي الصحراء، المتواجدون بالعاصمة المصرية القاهرة، من تذاكر هذه المواجهة،  من طرف مسؤولي “الفاف”.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الجزائر، أمام منتخب تنزانيا، حضور جماهيري كبير لأنصار الخضر، بالنظر للنتائج المحققة في أول مبارتين لأشبال بلماضي.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه غدا الإثنين، منتخب تنزانيا، بملعب “إستاد السلام”، انطلاقا من الثامنة ليلا، بتوقيت الجزائر.


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