بالصور.. الفاف توقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد النرويجي لكرة القدم

وقّع الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، مع نظيره الاتحاد النرويجي للعبة، اتفاقية تعاون تربطهما إلى غاية 2024.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، بأن هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها، تهدف لتكوين مدربي كرة القدم النسوية، وضمان المراقبة والتقييم.

كما أضاف ذات المصدر، بأنه يتم التحضير لترسيم اتفاقية تعاون ثانية مع الاتحاد الهولندي، في إطار برنامج “WorldCoaches”.

وقرر المكتب الفيدرالي للفاف، في اجتماعه الأخير، مجانية التكوين، وفقا لمعايير الأهلية، وعدد الأماكن التي سيتم تحديدها.