بالصور.. الفاف توقع عقد رعاية جديد مع شركة “شيري” للسيارات

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد رعاية وشراكة جديد، مع شركة “شيري” للسيارات.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، فقد وقّع الاتحاد الجزائري لكرة القدم ، عقد شراكة ورعاية مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة Auto Leader Company ، الممثل الحصري لعلامة “شيري للسيارات” في الجزائر.

وذلك بحضور الرئيس وليد صادي، و المدير العام لممثل الشركة الصينية في الجزائر أيمن شريط.

وأوضحت الفاف في بيانها، أن العقد الذي تم امضائه صباح اليوم الثلاثاء بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى سيمتد لثلاث سنوات بداية من سنة 2024 ولغاية 2027.