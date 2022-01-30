بالصور.. “الفاف” تُنصب رسميا زفزاف في منصبه الجديد

قام رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، بتنصيب المناجير العام الجديد للمُنتخب الوطني.

وتم تنصيب جهيد عبد الوهاب زفزاف في منصبه الجديد اليوم الأحد بمقر الفاف بدالي ابراهيم بالجزائر العاصمة.

عملية تنصيب خليفة المناجير العام السابق للخضر، أمين العبدي، تمت بحضور الأمين العام للفاف، منير دبيشي، وكذا بعض أعضاء مختلف طواقم المنتخب الوطني.

ودعا عمارة أعضاء مختلف الطواقم لبدأ التحضير للمواجهة المزدوجة التي ستجمع الخضر بالكاميرون في الدور الفاصل للمونديال.

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كشف صُحفي تلفزيون النهار عن تفاصيل العلاقة التي تربط الناخب الوطني جمال بلماضي برئيس الفاف شرف الدين عمارة.

موفد قناة النهار إلى الكاميرون لتغطية الكان نزل سهرة اليوم الأربعاء ضيفا على برنامج “ستاد الكان”.

كما أكد كمال مهوي أن العلاقة التي تربط بلماضي بعمارة مُجرد علاقة عمل لا غير.

ومُضيفا أن حديث عمارة أن علاقته بالرجل الأول في الطاقم الفني للخضر وطيدة لا أساس لها من الصحة.

المناجير العام الجديد يجتمع مع رئيس الفاف في هذا الموعد

سيكون المناجير العام الجديد للمنتخب الوطني جهيد زفزاف على موعد مع الإجتماع. مع رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمارة غدا.

ومن المنتظر. أن يتعرّف يوم الغد على برنامجه الجديد الذي سيعتمد عليه لبداية عمله.

كما كشف مصدر من بيت الفاف أن جهيد زفزاف إتصل بالناخب الوطني جمال بلماضي. لشرح له بعض الأمور التي تخص تفاصيل عمله. في انتظار تحديد موعد اللقاء الأوّل للشروع في العمل.

على أمل تقديم الإضافة المرجوة منه. بعدما خلف لمين العبدي.

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كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة عن الحديث الذي جرى بينه و بين لاعبي المنتخب الوطني بعد الإقصاء.

وأكّد شرف الدين عمارة أنّه إجتمع باللاعبين وقال في هذا الشأن “قلت للاعبين أنكّم رجال، ولا زالتم أقوياء” وأضاف “قلت لهم أن الشروع في المنافسة الإفريقية كان سيء، منحتهم جرعة أمل للعودة بقوة في المستقبل”.

كما قال عمارة “الأمور ستصحّح بالعودة إلى الكاميرون، سنعود إلى المنطقة التي سقطنا فيها وسنقف”.

يذكر. أن كل الأمور تشير إلى أن مباراة الذهاب ستلعب بإحد الملاعب السيئة بالكاميرون التي أصبحت النقطة السوداء بالنسبة للكرة الجزائرية في حين ستلعب مباراة العودة في الجزائر.