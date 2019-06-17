بالصور.. “الفاف” والإتحاد القطري يكرمان النجم صالح عصاد

حظي نجم المنتخب الجزائري لسنوات الثمانينات، صالح عصاد، أمس الأحد، بتكريم من طرف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، ونظيره القطري.

واستغل رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، وممثلو الإتحاد القطري لكرة القدم، ودية الخضر، أمام مالي، لتكريم صالح عصاد، على ما قدمه للمنتخب الجزائري، لعدة سنوات.

وتلقى نجم الخضر لسنوات الثمانينات، هدايا رمزية من طرف خير الدين زطشي، وممثلو الإتحاد القطري للعبة، اعترافا لما قدمه عصاد لكرة القدم.

وكان صالح عصاد، فأل خير على المنتخب الجزائري مرة أخرى، خلال ودية مالي، أمس الأحد، والتي فاز بها الخضر بـ3-2، بعدما أعطى ضربة انطلاق المباراة، تحت تصفيقات نجوم المنتخبين.