بالصور.. الفاف توقّع عقد رعاية مع سوناطراك

وقعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأحد، على اتفاقية رعاية مع مجمع سوناطراك تمتد لـ 3 سنوات 2025، 2026، 2027.

وكشفت الفاف، عبر الموقع الرسمي لها على الفايسبوك ـ أن توقيع الرعاية كان بمقر الشركة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك رشيد حشيسي ووزير الرياضة ورئيس الفاف وليد صادي وعدد من إطارات المؤسستين الوطنيتين.

كما تندرج هذه الشراكة في إطار التزام شركة سوناطراك المتواصل بدعم الرياضة الوطنية.