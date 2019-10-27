بالصور.. الفرق الوطنية تُحقق نتائج مشرفة في الألعاب العالمية العسكرية

حققت الفرق الوطنية العسكرية نتائج جد مشرفة في الألعاب العالمية العسكرية السابعة للمجلس الدولي للرياضة العسكرية الجارية بيوهان بالصين في الفترة من 14 إلى 28 أكتوبر 2019.

في مسابقتي ألعاب القوى والملاكمة تحصلت الجزائر على ست ميداليات، منها فضيتين في سباقي 400 متر و3000 متر موانع بفضل العدائين “لهولو عبد المليك” و”ثابتي بلال”.

وكذا أربع برونزيات، من بينها ميداليتين للعداء “تريكي ياسر محمد الطاهر” في اختصاص القفز الطويل والقفز الثلاثي، وميدالية أخرى في سباق 400 متر تتابع لمنتخبنا العسكري لهذا التخصص.

كما أحرز الملاكم يحي عبدلي ميدالية برونزية في صنف 64 كيلوغرام.

وبهذه النتائج تكون الحصيلة النهائية لمشاركة الفريق الوطني العسكري في هذه الألعاب العالمية العسكرية سبعة ميداليات: فضيتان و5 برونزيات.