بالصور.. الفرنسيون يلقون نظرة الوداع على جاك شيراك

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بالصور.. الفرنسيون يلقون نظرة الوداع على جاك شيراك
بقلم مصطفى.ق

ألقى الفرنسيون اليوم، نظرة الوداع الأخيرة على رئيسهم الأسبق جاك شيراك.

وتدفق آلاف الفرنسيين على باريس لإلقاء النظرة الأخيرة على رئيسهم، في عملية تكريم شعبية.

وبدأ هذا التكريم لشيراك الذي كان لأربعين عاما من أهم الشخصيات التي طبعت الحياة السياسية في فرنسا بما له وما عليه، بموكب ديني أمام جثمانه.

وأعلنت السلطات الفرنسية غدا الاثنين يوم حداد وطني لوفاة شيراك، حيث ستقام مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه في كنيسة سان سولبيس في باريس، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحشد من زعماء وقادة الدول.

A woman looks at a picture of former French President Jacques Chirac displayed during a memorial ceremony at the Saint-Louis-des-Invalides cathedral at the Invalides memorial complex in central Paris on September 29, 2019. – Former French president Jacques Chirac died on September 26, 2019 at the age of 86. (Photo by Philippe LOPEZ / AFP)


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