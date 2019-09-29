بالصور.. الفرنسيون يلقون نظرة الوداع على جاك شيراك

ألقى الفرنسيون اليوم، نظرة الوداع الأخيرة على رئيسهم الأسبق جاك شيراك.

وتدفق آلاف الفرنسيين على باريس لإلقاء النظرة الأخيرة على رئيسهم، في عملية تكريم شعبية.

وبدأ هذا التكريم لشيراك الذي كان لأربعين عاما من أهم الشخصيات التي طبعت الحياة السياسية في فرنسا بما له وما عليه، بموكب ديني أمام جثمانه.

وأعلنت السلطات الفرنسية غدا الاثنين يوم حداد وطني لوفاة شيراك، حيث ستقام مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه في كنيسة سان سولبيس في باريس، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحشد من زعماء وقادة الدول.