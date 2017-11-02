بالصور.. الفريق أحمد قايد صالح يحتفل مع الإطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي

أشرف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس.

على حفل أُقيم على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وبحضور عدد من المسؤولين السامين في الدولة.

الحفل الذي أقيم في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 63 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

حضره كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني،الوزير الأول وأعضاء من الحكومة،إلى جانب عدة شخصيات وطنية ومجاهدين.

خلال هذا الحفل، استمع الحضور إلى النشيد الوطني من تأدية الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري.

كما تم تنظيم معرض للصور يسرد مختلف المراحل التي قطعتها الثورة التحريرية المجيدة منذ اندلاعها إلى غاية الاستقلال.