بالصور.. الفريق أحمد قايد صالح يشرف على حفل استقبـال على شرف الإطـارات السامية للدولة

أشرف الفريق أحمد قايد صالح سهرة اليوم الخميس بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، على حفل أُقيم على شرف إطارات سامية في الجيش.

تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني وبمناسبة الذكرى الـ64 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

الحفل يندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش التي ترمي إلى تثمين مختلف محطاتنا التاريخية الخالدة وتخليدا لأرواح الشهداء الأمجاد.

حضر هذا الحفل كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المجلس الدستوري، الوزير الأول وأعضاء من الحكومة إلى جانب شخصيات وطنية ومجاهدين.

خلال هذا الحفل، استمع الحضور إلى النشيد الوطني من تأدية الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري.

كما تم تنظيم معرض للصور يسرد مختلف المراحل التي قطعتها الثورة التحريرية المجيدة منذ اندلاعها إلى غاية الاستقلال.

اختتم الحفل بعروض للألعاب النارية، مع متابعة شاشة عرض ضخمة بثت صور وأشرطة تخليدا للمناسبة المجيدة.