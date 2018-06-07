بالصور.. الفريق أحمد ڤايد صالح يترأس إجتماعا بالناحية العسكرية الأولى في البليدة

ترأس الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الناحية العسكرية الأولى إجتماعا بمقر قيادة الناحية.

اجتماع عمل، ضم قيادة وأركان الناحية وقادة القطاعات العملياتية وأركاناتهم وكذا قادة وحدات الناحية.

وبمقر قيادة الناحية العسكرية الأولى، فقد ترأس صبيحة اليوم، الفريق، رفقة اللواء حبيب شنتوف قائد الناحية.

اجتماع عمل حضره قادة القطاعات وقادة الوحدات ومسؤلي المصالح الأمنية. حيث ألقى كلمة توجيهية أكّد فيها السعي الدائم للقيادة العليا إلى مواصلة تعزيز قدرات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.

وتأمين متطلبات الرفع من جاهزيته، بما يضمن تحسين وترقية الأداء العملياتي والقتالي لكافة تشكيلاته ومكوناته.

خدمة لمصلحة الجزائر وحفظا لوحدتها وسيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها.

بعدها استمع الفريق إلى عرض قدّمه رئيس أركان الناحية حول الوضع الأمني ومختلف المسائل الأمنية بإقليم الاختصاص.

كما استمع إلى عروض قادة القطاعات العملياتية ورؤساء مختلف المصالح الأمنية، ليُسدي بعدها الفريق جملة من التوصيات والتعليمات.

طالبا من الجميع العمل الدؤوب على تنفيذها بما يتوافق مع موجبات خدمة الجيش الوطني الشعبي، والحفاظ على جاهزيته الدائمة.