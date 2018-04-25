بالصور.. الفريق أحمد ڤايد صالح يستقبل القائد العام للأفريكوم

استقبل الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس الأركان، اليوم، الفريق أول توماس ولدهوسر، القائد العام للأفريكوم.

خلال هذا اللقاء، أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين.

كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر هذا اللقاء ضباط ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أعضاء الوفد العسكري الأمريكي.

في ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية، ليوقع بعدها الفريق أول توماس ولدهوسر، على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.