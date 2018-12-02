بالصور.. الفريق أحمد ڤايد صالح يواصل زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة

يواصل نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة، كضيف شرف، في الاحتفالات الرسمية بالعيد الوطني الإماراتي المخلدة للذكرى الـ 47 للإتحاد.

وقام الفريق، اليوم الأحد، رفقة مستشار الشؤون الرئاسية بدولة الإمارات العربية المتحدة الوزير فارس المزروعي، بزيارة معرض لنماذج مصغرة للأسلحة والتجهيزات المنتجة محليا، كما تابع عرضا حول الصناعات العسكرية المحلية.

وكان نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، قد شرع مساء أمس في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تلبيةً لدعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولى عهد أبو ظبي للحضور كضيف شرف في احتفالات اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة،

حيث قدّم باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وباسمه الخاص التهاني بمناسبة احتفال الإمارات بعيدها الوطني.