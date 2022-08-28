بالصور.. الفريق أول شنقريحة يشرف على اختتام المسابقة العسكرية الدولية

أشرف الفريق أول سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على اختتام المسابقة العسكرية الدولية “الفصيلة المحمولة جوا 2022”.

وسجل الفريق أول سعيد شنقريحة، حضوره أمس السبت، بالمركب الجهوي للرياضة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى، للإشراف على اختتام هذه المسابقة.

كما حضر هذه المراسم، أعضاء من الحكومة، إلى جانب رؤساء الوفود الرياضية للدول المشاركة، أركان الجيش الوطني الشعبي، وعدة شخصيات بارزة.

وقدم الفريق أول سعيد شنقريحة، لجميع المتوجين، أخلص التهاني، نظير النتائج الممتازة المحققة، كما حثهم للمثابرة على هذا المنوال.