بالصور: الفريق أول شنڤريحة يزور الوحدة الـ72 التابعة للقوات الجوية الصينية

قام الفريق أول السعيد شنڤريحة في اليوم الرابع من الزيارة الرسمية إلى الصين بزيارة إلى الوحدة الـ72 التابعة للقوات الجوية الصينية.

وحسب بيان وزارة الدفاع تابع الفريق أول شنڤريحة عرضا جويا أداه أفراد من الوحدة الـ 72 من القوات الجوية الصينية.

كما إلتقى بمسؤولي القاعدة أين قدمت له شروحات وافية عن عمل أفراد الوحدات الجوية، وتكوين الأطقم والأفراد في مجال الطيران العسكري.

ليتنقل بعد ذلك إلى مقر قيادة اللواء فوكون للشرطة العسكرية الخاصة، حيث تابع رفقة الوفد المرافق له سلسلة من العروض والتمارين العسكرية الميدانية التي تُبرز المهارات القتالية ومدى جاهزية القوات الصينية في مواجهة أي نوع من أنواع التهديدات المحتملة.

في الأخير، وقع الفريق أول على السجل الذهبي للواء فوكون للشرطة العسكرية الخاصة، ليأخذ بعدها صورة تذكارية مع أفراد الوحدة الذين جسدوا مختلف العروض والتمارين.