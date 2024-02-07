بالصور: الفريق أول شنڨريحة يزور شركتين سعوديتين

يواصل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني لشعبي ممثلا لرئيس الجمهورية زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع زار اليوم الفريق أول شنڨريحة، شركتين سعوديتين. حيث زار شركة الالكترونيات المتقدمة SAMI.

وخلا هذه الزيارة طاف أين طاف الفريق أول بمختلف ورشاتها وتلقى شروحات حول مختلف منتجاتها والمتعلقة أساسا بمجال أنظمة الاتصالات والطاقة والمعلومات والأمن السيبراني. إثر ذلك، تابع السيد الفريق أول عرضا شاملا حول هذه الشركة ومخططات تطويرها، ليتم في الأخير تبادل هدايا رمزية.

أما زيارته الثانية فكانت بشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات أين تابع الفريق أول عرضا مفصلا حول هذه الشركة ومختلف مهامها على غرار صيانة محركات طائرات النقل والمطاردة والحوامات.

ليأخذ بعدها الفريق أول، صورة تذكارية مع مسؤولي الشركة ويتبادل الطرفان في الختام هدايا رمزية.