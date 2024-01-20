بالصور: الفريق أول شنڨريحة يلقي النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد اللواء أحسن سليمان

القى ظهر اليوم الفريق أول السعيد شنڨريحة، النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد اللواء أحسن سليمان بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين.

وخلال إلقاء النظرة الاخيرة تلا الفريق أول شنڨريحة فاتحة الكتاب على روح الفقيد اللواء أحسن سليمان، نائب قائد الناحية العسكرية السادسة السابق.

وحضر رقفة الفريق اول شنڨريحة كل من الفريق أول قائد الحرس الجمهوري، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. وكذا قادة القوات، قائد الدرك الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى، رؤساء الدوائر. بالإضافة إلى مديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وعائلة المرحوم.

وفي كلمته التأبينية، أشاد العميد، مفتش مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي بخصال الفقيد مذكرا بمسيرته الحافلة كإطار سامي في الجيش الوطني الشعبي.

وأمام هذا المصاب الجلل، جدد الفريق أول أصالة عن نفسه وباسم كافة إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي، أخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.