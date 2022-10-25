بالصور.. الفريق أول شنڨريحة يُكرم بلماضي وبوقرة ورمان

كرم اليوم الثلاثاء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول، السعيد شنڨريحة، شخصيات رياضية بارزة على هامش نهائي كأس الجزائر العسكرية.

وذلك على غرار كل من، محمد معوش، عضو مؤسسة قُدامى لاعبي فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم.

إضافة إلى البطل الأولمبي والعالمي السابق، نور الدين مرسلي، الذي تم تكريمه مؤخرا من طرف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في كوريا الجنوبية بوسام الاستحقاق الدولي.

كما كرم، شنڨريحة مُدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، ومدرب الفريق الوطني للمحليين مجيد بوقرة.

وكذا مدرب الفريق الوطني لأقل من 17 سنة أرزقي رمان، إضافة إلى عائلة المدرب السابق للفريق الوطني العسكري لكرة القدم المرحوم عبد الرحمن مهداوي.