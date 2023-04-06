بالصور: الفريق أول يدشن طواف أعالي البحار “المتصدي”

قام الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلال زيارة عمل إلى قيادة القوات البحرية والقاعدة البحرية الجزائر.

وخلال الزيارة أشرف، رفقة اللواء محفوظ بن مداح، على تدشين طواف أعالي البحار “المتصدي”. وكذا تفتيش ومعاينة هذه السفينة الجديدة التي تدعمت بها قواتنا البحرية.

حيث طاف الفريق أول بمختلف أقسام السفينة، واطلع عن كثب على جميع أجزائها، واستمع لشروحات وافية حول مهامها ومكوناتها وخصائصها، قدمها له قائد المتن وكذا أعضاء طاقم السفينة.

كما أسدى الفريق أول بالمناسبة تعليمات وتوجيهات لقيادة وأعضاء طاقم طواف أعالي البحار “المتصدي” تتعلق بضرورة المحافظة عليه وصيانته واستغلاله بالفعالية المطلوبة.

وبدورهم، عبّر أعضاء طاقم السفينة عن سعادتهم وفخرهم بهذا الإنجاز الذي سيشكل إضافة نوعية للأسطول البحري للقوات البحرية الجزائرية.

وبالمناسبة ألقى الفريق أول كلمة توجيهية بُثت إلى كافة مدارس ووحدات القوات البحرية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها أن الجيش الوطني الشعبي قطع خطوات عملاقة على مسار بناء جيش عصري ومحترف، يسعى بصفة حثيثة لكسب كل أسباب القوة.

وجاء في مضمون الكلمة:

” لقد قطعنا في الجيش الوطني الشعبي خطوات عملاقة على مسار بناء جيش عصري ومحترف، جيش يسعى بصفة حثيثة لكسب كل أسباب القوة، في زمن أصبحت فيه هذه الأخيرة بكل معانيها وأبعادها ومظاهرها، هي الضمانة الأكيدة لتحقيق السيادة الوطنية، وفرض وجودها على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، حرصت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، في السنوات الأخيرة، عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على تجهيز الجيش الوطني الشعبي بوسائل ومعدات حديثة تواكب التطورات الحاصلة في هذا الميدان”.

كما اشار الفريق أول إلى أن اقتناء طواف أعالي البحار “المتصدي”، يندرج ضمن إستراتيجية مدروسة تهدف لتحديث وعصرنة الأسطول البحري الجزائري، وبالتالي الرفع من القدرات الدفاعية للجيش الوطني الشعبي

“وتابع الفريق أول وفي هذا الصدد، يندرج اقتناء طواف أعالي البحار “المتصدي”، المزود بأحدث التكنولوجيات في المجال العسكري البحري، والقادر على العمل والتدخل في نطاق واسع لأداء مهامه المتعددة.

وفي الختام هنىء الفريق أول الجميع على هذا الإنجاز الجديد، الذي تعززت به القوات البحرية، والمندرج في إطار برنامج تحديث وعصرنة أسطولنا البحري، والذي سيسهم، دون شك، في الرفع من قدراتنا الدفاعية، وفي تطوير قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.