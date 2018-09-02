بالصور.. الفريق الوطني العسكري للخماسي يحرز لقب بطل العالم العسكري لسنة 2018

الرياضة
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بالصور.. الفريق الوطني العسكري للخماسي يحرز لقب بطل العالم العسكري لسنة 2018
بقلم شهرزاد مزياني

 فاز الفريق الوطني للخماسي العسكري، بلقب بطل العالم العسكري لسنة2018 ، بالميدالية الذهبية حسب الفرق في التخصص التابع في شوط المقاتل .

وتألق الفريق حسب بيان لوزارة الدفاع ، اليوم ، خلال مشاركته في البطولة العالمية العسكرية الخامسة والستين للخماسي العسكري التي جرت وقائعها بالنمسا في الفترة من 27 أوت إلى 02 سبتمبر 2018.

عرفت هذه البطولة العسكرية ،التي ينظمها دوريا المجلس الدولي للرياضة العسكرية، مشاركة (16) فريقا بمجموع (64) رياضيا .

من الدول المعروفة عالميا في مجال الخماسي العسكري، لاسيما البلد المنظم النمسا والصين والبرازيل والاكوادور ورو


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