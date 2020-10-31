بالصور: الفريق شنقريحة يشرف على حفل بمناسبة الذكرى الـ 66 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة

أشرف الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، على حفل أُقيم على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وبحضور عدد من المسؤولين السامين في الدولة.

وذلك بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، بمناسبة إحياء الذكرى الـ 66 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

وحضر هذا الحفل الذي يندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي، التي ترمي إلى تثمين مختلف محطاتنا التاريخية الخالدة و تخليدا لأرواح الشهداء الأمجاد.

كل من السادة رئيس مجلس الأمة بالنيابة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المجلس الدستوري، الوزير الأول وأعضاء من الحكومة إلى جانب شخصيات وطنية ومجاهدين.

خلال هذا الحفل، استمع الحضور إلى النشيد الوطني من تأدية الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري، ليشاهدوا بعدها فيلما وثائقيا بعنوان ” رجال بحجم وطن” من إنتاج مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي.

كما زاروا معرضا للصور نظم بالمناسبة يسرد مختلف المراحل التي قطعتها الثورة التحريرية المجيدة منذ اندلاعها إلى غاية الاستقلال. الحفل اختتم بعروض شيقة للألعاب النارية تخليدا للمناسبة.