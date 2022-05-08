بالصور..الفريق شنقريحة يشيد وينوه بالاحترافية العالية التي تحلى بها  الطيارون في العرض الجوي

أشاد ونوه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة،اليوم الأحد، بالاحترافية العالية التي تحلى بها الطيارون في العرض الجوي.

وذلك من خلال تحليهم بالدقة العالية، واحترام المسافات، والتنسيق التام بين مختلف أنواع الطائرات، في تكوين الأشكال الجوية الاستعراضية، مما ينم عن كفاءتهم العالية، وقدرتهم الفائقة، في التحكم في الطائرات الحديثة، ذات التكنولوجيا المتقدمة.

وأشرف الفريق السعيد شنقريحة،اليوم الأحد، بالقاعدة الجوية لعين وسارة بالناحية العسكرية الأولى، على التدريب النهائي للعرض الجوي.

والمتعلق بالاستعراض العسكري، المقرر تنظيمه، في إطار الاحتفاء بالذكرى الستين لعيد الاستقلال، وتنفيذ تمرين للقفز المظلي الرياضي، والذي نفذه أعضاء الفريق الوطني العسكري رجال وسيدات في هذا الاختصاص حسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الوطني.

في المستهل، وبعد عرض قدمه قائد القوات الجوية، تضمن فكرة العرض الجوي، قام الفريق بتفتيش التشكيلات الجوية المشاركة، قبل أن يتابع الحضور التدريب النهائي للعرض الجوي الذي أبدع فيه طيارونا، من خلال تحليهم بالدقة العالية، واحترام المسافات، والتنسيق التام بين مختلف أنواع الطائرات، في تكوين الأشكال الجوية الاستعراضية، مما ينم عن كفاءتهم العالية، وقدرتهم الفائقة، في التحكم في الطائرات الحديثة، ذات التكنولوجيا المتقدمة.

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وبعين المكان ورفقة قائد القوات الجوية وقائد الناحية العسكرية الأولى، تابع الفريق شنقريحة عن كثب مجريات التمرين، الذي كلل بالنجاح التام، وذلك بحضور طالبات وشبلات من الأكاديمية العسكرية لشرشال ومدرسة أشبال الأمة بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى.

كما عرف التمرين تقديم عروض متنوعة، تضمنت تمرين قفز تكتيكي نفذته رياضيات الفريق الوطني العسكري للقفز المظلي سيدات، بالإضافة إلى قفز رياضي مختلط (رجال وسيدات).

وقفز للهبوط الدقيق، تخللتها عروض لطي المظلات، وهي العروض التي تم تنفيذها باحترافية وتنسيق عالي المستوى، تعكس التحضير والتدريب الجيدين للفريق.

وفي نهاية التمرين، التقى الفريق شنقريحة بالأطقم المشاركة في العرض الجوي وبأعضاء الفريق الوطني العسكري للقفز المظلي، حيث عبر عن ارتياحه للمستويات التحضيرية المتقدمة المبلوغة من قبل الجميع، و أشاد بالاحترافية التي بلغها طيارونا خلال تنفيذهم للتدريب النهائي للعرض الجوي.

كما حرص الفريق شنقريحة على التأكيد على تقديره ومساندته الصادقة للجهود المخلصة، التي تُقدمها المرأة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، في مختلف مجالات وتخصصات المهنة العسكرية كما هنأ الرياضيات والأطقم التدريبية على النجاح الكامل في تنفيذ هذا التمرين، الذي يُعد ثمرة أخرى من ثمار الرعاية، التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، للمرأة العاملة في صفوف المؤسسة العسكرية:

“وبهذه المناسبة، أود أن أهنئ كل الرياضيات، ومن خلالهن الأطقم التدريبية والمسؤولين والمشرفين، على النجاح الكامل في تنفيذ هذا التمرين، الذي يُعد ثمرة أخرى من ثمار الرعاية، التي توليها القيادة العليا، للمرأة العاملة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، تجسيدا لمبدأ المساواة بين مستخدميها، من الرجال والنساء، في الحقوق والواجبات، وتحقيقا للمكتسبات، التي كفلها لها التعديل الدستوري الأخير، الذي بادر به رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وزكاه الشعب الجزائري، خلال استفتاء الفاتح نوفمبر 2020”.