بالصور..الفريق شنقريحة يلقي النظرة الأخيرة على جثمان العميد عبد الحكيم قعشي

ألقى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة ،اليوم الجمعة، النظرة الأخيرة كما قام بتلاوة فاتحة الكتاب على جثمان الفقيد العميد عبد الحكيم قعشي قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، بالمستشفى المركزي للجيش “محمد الصغير نقاش”.

وهذا بحضور كل من الفريق الأول بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، قائد الدرك الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى.

بالإضافة الى رؤساء الدوائر، المديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا إطارات ومستخدمي المستشفى المركزي للجيش، حسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الوطني.

وأمام هذا المصاب الجلل، جدد الفريق أصالة عن نفسه وبإسم كافة إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي، أخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد، مذكرا بمناقبه خلال مسيرته المهنية، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.”إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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قدّم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، تعازيه لأسرة العميد عبد الحكيم ڨعشي قائد المدرسىة الوطنية للصحة العسكرية.

والذي الذي وافته المنية اليوم الجمعة، وفي بيان لوزارة الدفاع الوطني، “إنتقل إلى رحمة الله صبيحة اليوم الجمعة، بالمستشفى المركزي للجيش “محمد الصغير نقاش”، العميد عبد الحكيم ڨعشي قائد المدرسىة الوطنية للصحة العسكرية.”

وأضاف البيان:”أمام هذا المصاب الجلل، يتقدم السيد باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه.

متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.”

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كما توفي صبيحة اليوم الجمعة قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية العميد عبد الحكيم قعشي. كما قدّم رئيس الجمهورية تعازيه لعائلة الفقيد. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد توفي قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية العميد عبد الحكيم قعشي. صبيحة اليوم بالمستشفى المركزي للجيش ” محمد الصغير نقاش”. كما بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد العميد عبد الحكيم قعشي قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية. وإلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي.