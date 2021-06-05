بالصور.. الفريق شنڨريحة يترأس مراسم تدشين مرافق إجتماعية ومنشآتية بالناحيتين العسكريتين الرابعة والخامسة

ترأس الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،اليوم السبت، مراسم تدشين مرافق إجتماعية ومنشآتية بالناحيتين العسكريتين الرابعة والخامسة، مرفوقا بكل من مدير المصلحة الإجتماعية والمدير المركزي للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.

وحسب بيان وزارة الدفاع، فلقد أستقبل الفريق شنقريحة بالقاعدة الجوية ببسكرة من اللواء عمر تلمساني قائد الناحية العسكرية الرابعة، ليقوم إثر ذلك بتدشين مركز الحمامات المعدنية والراحة ببسكرة، ويستمع إلى عرض شامل حول هذا المرفق الإجتماعي الهام.

والذي الذي يوفر العلاج بالمياه الحموية لفائدة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، سواء أولئك الذين في الصفوف أو المتقاعدين وكذا لفائدة عائلاتهم.

وبمطار عنابة استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشغبي من قبل اللواء نور الدين حمبلي قائد الناحية العسكرية الخامسة، بحضور اللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية بالنيابة.

ليقوم بتدشين مقر وحدة من وحدات الرماة البحريين بولاية الطارف، وتسميتها باسم أحد أبطال الثورة التحريرية المباركة، الشهيد طلعي الصادق، وذلك بحضور أفراد من عائلة الشهيد الذين تم تكريمهم بالمناسبة.

كما طاف الفريق شنقريحة بمختلف مرافق هذه الوحدة واطلع عن كثب على عمل إطاراتها ومستخدميها، كما تابع عرضا في رياضة الكوكسول أبان عن القدرات البدنية العالية لأفراد هذا الفوج.

ليقوم عقب ذلك بترأس مراسم تدشين نادي الموقع بعنابة، الذي يتوفر على 90 غرفة فردية وأجنحة تتوفر على جميع شروط الراحة، وهي مخصصة لإقامة أفراد الجيش الوطني الشعبي عاملين ومتقاعدين، خلال عطلهم وإجازاتهم.