بالصور..الفريق قايد صالح في زيارة عمل وتفقد للناحية العسكرية الأولى

قام الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بزيارة قادته الى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة.

أين ذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق قام بتفتيش القاعدة المركزية للإمداد ومعاينةسلاسل التجديد ونماذج من العتاد المطور بالقاعدة.

كما عاين عدد من الشاحنات والعربات التي يتم تصنيعها بكل من الرويبة وتيارت،

بعد تزويدها بأسلحة على غرار المدفعية المضادة للطائرات.

كما دشن النادي الجهوي للجيش وتفقد مرافق آخرى بقيادة الناحية العسكرية الأولى.

إضافة الى معاينته لقطع الغيار التي تنتجها وزارة الدفاع الوطني سواء لفائدة الجيش أو المؤسسات العمومية على غرار شركة سوناطراك.

في الأخير ألقى نائب وزير الدفاع الوطني كلمة توجيهية نوه فيها بالمجهودات المبذولة من طرف المهندسين والعمال للحفاظ على المكاسب المحققة.