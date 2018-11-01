بالصور..الفريق قايد صالح يدشن المركز الرئيسي لصيانة أجهزة الحرب الإلكترونية

قام الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل إلى مؤسسات المديرية المركزية للإشارة وأنظمة المعلومات.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن زيارة الفريق تأتي في إطار مدى تنفيذ برنامج تطوير مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي بالتزامن مع الإحتفالات بذكرى 64 للثورة.

أين استقبل الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني اللواء عبد القادر لشخم، المدير المركزي للإشارة وأنظمة المعلومات.

ثم إستمع إلى عرض شامل قدمه قائد اللواء، تضمن مختلف مهام هذه الوحدة الحساسة والحيوية، ليقوم بعدها بتدشين المركز الرئيسي لصيانة أجهزة الحرب الالكترونية.

وهو المرفق الذي سيتولى مهمة الصيانة الشاملة والمراقبة الدورية لوسائل الإتصالات بمختلف أنواعها، وهو المركز الذي يتوفر على قدرة كبيرة لتصليح وصيانة الأجهزة من الجيل الحديث في مجال إلكترونيك الدفاع.

بعدها زار الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع ،المؤسسة المركزية لتجديد عتاد الإشارة، أين إستمع إلى عرض مدير المؤسسة، حول مهام هذه المؤسسة الشديدة الحيوية.

ليقوم بتدشين وتفقد العديد من السلاسل الإنتاجية، على غرار سلسلة تركيب وسائل التحويل المنشآتية ومحطات الألياف البصرية، وسلسلة تركيب الوسائل الراديوهاتفية.

إضافة الى تدشين محطات الاتصالات القاعدية والأجهزة المحمولة، وخط الإدماج الميكانيكي ومخبر البحث والتطوير.

وفي الأخير إلتقى الفريق أحمد قايد صالح بإطارات وأفراد المؤسسة ،أين هنأهم على تحقيق الإنجازات الجدّ هامة بالنسبة للجيش الوطني الشعبي.