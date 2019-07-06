بالصور.. الفريق قايد صالح يشرف على حفل استقبال بنادي الجيش تخليدا لذكرى الإستقلال

أشرف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، مساء الجمعة، على حفل استقبال، تخليدا لذكرى الاستقلال المجيدة ال57.

الحفل لتبادل التهاني على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وشخصيات وطنية.

وحضر هذا الحفل كل من رئيس المجلس الدستوري، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، الوزير الأول، أعضاء من الحكومة بالإضافة إلى مسؤولين كبار في الدولة ومجاهدين.

واستمع الحضور إلى النشيد الوطني من أداء الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري وتابعوا عرض فيلم وثائقي من انتاج مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي بعنوان ” الجيش الوطني الشعبي…مسيرة الوفاء والعزم”. ليختتم الحفل بعروض شيقة للألعاب النارية.